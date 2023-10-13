Власти Тюмени намерены ужесточить правила выгула собак
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Кроме того, законодатели намерены запретить выгул крупных или потенциально опасных собак детьми младше 14 лет, а также нетрезвыми гражданами, пишет nashgorod.ru.
Соответствующие изменения в кодекс Тюменской области об административной ответственности были рассмотрены на заседании комитета областной думы по государственному строительству и местному самоуправлению.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» дал советы по уходу за пожилой собакой. Как отметил эксперт, желательно разработать индивидуальный план питания для питомца.