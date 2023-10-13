В Подмосковье преступность сократилась более чем на 7% с начала года

В Московской области число преступлений сократилось на 7,2% по итогам девяти месяцев, прошедших с начала года.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Всего за этот период в регионе зарегистрировали более 52,5 тыс. правонарушений. Из них более 13 тыс. произошли в общественных местах — это на 17% меньше, чем за такой же период 2022 года.

Также сократилось число преступлений в сфере компьютерной информации — на 5%, хулиганств — на 30%, разбоев — на 22,9%, грабежей — на 33,1%, мошенничеств — на 20%, краж — на 16,5%.

При этом с начала года зафиксировали более 5,7 тыс. преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (+7,4%).

Также установлено 613 фактов нарушения ПДД и эксплуатации транспортных средств, около 240 из них — со смертельным исходом.

Ранее сообщалось, что в Татарстане с начала 2023 года более 13,8 тыс. человек пострадали от деятельности финансовых пирамид, по данным пресс-службы регионального УМВД России.