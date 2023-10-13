В Екатеринбурге на 55% вырос спрос на репетиторов для дошкольников в сентябре
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Тренд на репетиторов по развивающим дисциплинам характерен для всех регионов России, поделился специалист в беседе с URA.RU.
Наиболее значительный рост спроса на такие услуги отмечен в Хабаровске и Владивостоке (по +79% соответственно), а также в Уфе (+57%) и Москве (+53%).
В Екатеринбурге в топе по спросу на развивающие занятия оказались такие дисциплины, как каллиграфия (+145%), техника речи (+100%) и риторика (+17%).
Ранее главный эксперт по рынку труда сервиса по поиску работы HeadHunter, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина в интервью «Радио 1» рассказала, что за последний год количество вакансий в сфере обслуживания выросло на рынке на 80%.