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В Екатеринбурге на 55% вырос спрос на репетиторов для дошкольников в сентябре

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Руководитель категории «Обучение и курсы» сервиса «Авито Услуги» Игорь Санников рассказал, что жители Екатеринбурга в сентябре на 55% чаще искали репетиторов для дошкольного образования по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
В Екатеринбурге на 55% вырос спрос на репетиторов для дошкольников в сентябре
  • Gettyimages.ru

Тренд на репетиторов по развивающим дисциплинам характерен для всех регионов России, поделился специалист в беседе с URA.RU.

Наиболее значительный рост спроса на такие услуги отмечен в Хабаровске и Владивостоке (по +79% соответственно), а также в Уфе (+57%) и Москве (+53%).

В Екатеринбурге в топе по спросу на развивающие занятия оказались такие дисциплины, как каллиграфия (+145%), техника речи (+100%) и риторика (+17%).

Ранее главный эксперт по рынку труда сервиса по поиску работы HeadHunter, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина в интервью «Радио 1» рассказала, что за последний год количество вакансий в сфере обслуживания выросло на рынке на 80%.

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