В Москве построят не менее 16 медицинских объектов по программе КРТ

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в семи столичных округах по программе комплексного развития территорий (КРТ) построят не менее 16 медицинских учреждений.

Об этом информирует НСН.

Вице-мэр уточнил, что за три года работы программы КРТ разработано 188 проектов, они находятся на разных стадиях реализации. Их общая площадь составляет примерно 2,45 тыс. га.

По 12 из них уже опубликованы проекты решений. Они включают строительство не менее 16 медицинских объектов, отметил Ефимов. Это и городские поликлиники, и частные медицинские центры.

При этом в рамках ещё одного проекта уже построен медцентр, подчеркнул он.

Больше всего объектов здравоохранения в рамках проектов КРТ предусмотрено в районах Солнцево, Коптево, Ярославский и Лефортово.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщало, что в ходе реализации масштабных инвестпроектов в столице появятся промышленный технопарк и новые предприятия.