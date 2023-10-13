В России предложили писать пользовательские соглашения понятным языком

Созданный Роскомнадзором Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде разработал поправки, согласно которым пользовательские соглашения и вся информация о персональных данных должны быть доступны на сайтах и понятны пользователям.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Согласие на обработку персональных данных предложено вынести в отдельный документ.

«Подписание пользовательского соглашения будет означать согласие с правилами информационного ресурса, при этом обработка данных без дополнительного согласия станет невозможна. Умолчание и иное бездействие пользователя не будет являться согласием на обработку персональных данных», — заявила директор центра Людмила Куровская.

Со своей стороны, первый зампред комитета Совфеда по госстроительству Ирина Рукавишникова отметила, что поправки о пользовательских соглашениях и согласии на обработку персональных данных «остаётся обработать технически и предложить для рассмотрения коллегам в Госдуме».

Ранее сообщалось, что российские парламентарии разработали законопроект о введении крупных штрафов за утечку биометрических персональных данных.