Россияне рассказали об идеальной продолжительности первого свидания
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на RusDate.
Как считают 18% участников исследования, продолжительность первого свидания должна составлять от часа до двух.
Вариант более двух часов выбрали 13% опрошенных.
«Быстрые свидания — это очевидный тренд. Во-первых, времени на всё катастрофически не хватает, а во-вторых, личная встреча необходима, чтобы увидеть своего партнёра и оценить перспективу отношений», — заявил директор по развитию сервиса русскоязычных знакомств RusDate Роман Леви.
Ранее сообщалось, что треть россиян выбирают для свиданий классику и поп-музыку