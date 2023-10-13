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Россияне рассказали об идеальной продолжительности первого свидания

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Новое исследование показало, что по мнению 43% россиян, идеальное первое свидание должно длиться не более 30 минут. Ещё 26% респондентов выбрали вариант не больше 60 минут.
Россияне рассказали об идеальной продолжительности первого свидания
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на RusDate.

Как считают 18% участников исследования, продолжительность первого свидания должна составлять от часа до двух.

Вариант более двух часов выбрали 13% опрошенных.

«Быстрые свидания — это очевидный тренд. Во-первых, времени на всё катастрофически не хватает, а во-вторых, личная встреча необходима, чтобы увидеть своего партнёра и оценить перспективу отношений», — заявил директор по развитию сервиса русскоязычных знакомств RusDate Роман Леви.

Ранее сообщалось, что треть россиян выбирают для свиданий классику и поп-музыку

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