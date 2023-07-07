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Треть россиян выбирают для свиданий классику и поп-музыку

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Площадка «Звук» провела исследование с целью выяснить, какую музыку предпочитают слушать россияне на свиданиях. Опрос прошёл в преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечают в России 8 июля.
Треть россиян выбирают для свиданий классику и поп-музыку
  • Gettyimages.ru
  • © gilaxia

Об этом пишет «Газета.Ru».

Выяснилось, что в качестве музыкального сопровождения большинство выбирает хиты разных лет (31%).

Так, 25% респондентов для свиданий выбирают спокойную музыку и музыку для отдыха, 17% отдают предпочтение классике, а ещё 17% — отечественной поп-музыке.

Ранее организатор свадеб Евгения Лейбман в беседе с НСН заявила, что после пандемии коронавируса концепция свадеб изменилась — пары приглашают меньше гостей, а сами торжества стали камерными.

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