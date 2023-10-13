Бочкарёв: более половины средств АИП на 2024—2026 годы направят на развитие транспортной инфраструктуры Москвы

Более половины средств Адресной инвестиционной программы (АИП) столицы на 2024—2026 годы планируется направить на развитие транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Средства Адресной инвестиционной программы города Москвы на 2024—2026 годы разделяются на реализацию ряда ключевых городских программ. Более половины бюджета АИП мы традиционно выделяем на строительство транспортной инфраструктуры и решение вопросов, связанных с транспортным обслуживанием москвичей», — рассказал Андрей Бочкарёв.

По словам заместителя мэра, эти средства будут распределены на строительство объектов метрополитена, железнодорожного транспорта и улично-дорожной сети. Кроме того, значительная часть бюджета будет направлена на строительство объектов социальной сферы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об утверждении Адресной инвестиционной программы на ближайшие три года. С 2024 по 2026 год запланировано строительство порядка 760 городских объектов.