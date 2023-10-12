Собянин: в Москве приняли Адресную инвестиционную программу на 2024—2026 годы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице утвердили Адресную инвестиционную программу на 2024—2026 годы. По его словам, приоритетным направлением будет развитие социальной и транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал мэра.

По словам Собянина, в городе планируют ввести 760 объектов, среди них — школы, детские сады, больницы и поликлиники, станции метро, спортивные комплексы и прочее. Будет завершено уже начатое ранее строительство 307 социальных объектов.

Согласно планам, введут 35 км линий метро, 17 станций и одно электродепо мосметро, кроме того, проложат более 265 км дорог, оборудуют 60 пешеходных переходов, создадут 70 искусственных сооружений.

Также в Москве планируют возвести 6,5 млн кв. м жилья и благоустроить вокруг них территорию.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на Сергея Собянина сообщало, что в центре столицы установили ещё один пешеходный мост — между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. Его длина составляет 54 м.