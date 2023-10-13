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Половина российских туристов планируют отдых внутри страны на Новый год

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Новое исследование показало, что половина российских туристов на Новый год планируют отправиться в путешествие по регионам России, а 15% хотели бы полететь на заграничные курорты.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование, проведённое ЮKassa (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтехкомпании ЮMoney), туроператора Anex и сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

Согласно полученным данным, 50% россиян планируют в новогодние праздники путешествовать по регионам страны, 30% поедут в Москву и Санкт-Петербург. 15% выбирают для новогоднего отдыха тёплые страны: Таиланд, ОАЭ, Шри-Ланка, Мальдивы. Ещё 5% планируют посетить горнолыжные курорты и Европу.

Четверть респондентов уже забронировали жильё и билеты, ещё 33% ожидают скидок на билеты, туры и гостиницы.

Среди российских регионов больше всего туристических заявок приходится на Краснодарский край, Ленинградскую, Калининградскую и Московскую области.

По числу бронирований на Новый год лидируют Санкт-Петербург, Москва и Казань.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что турпоток в столицу минувшим летом достиг 7,1 млн человек, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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