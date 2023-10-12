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Двое мужчин получили до двух лет колонии за осквернение мемориала на Ставрополье

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Суд в Ставропольском крае приговорил двоих мужчин к лишению свободы сроком от полутора до двух лет за осквернение символов воинской славы России в городе Нефтекумске.
Двое мужчин получили до двух лет колонии за осквернение мемориала на Ставрополье
  • РИА Новости

Об этом сообщил Следственный комитет России по региону.

По данным ведомства, 5 мая мужчины, находясь на аллее Славы в городском парке Нефтекумска, осквернили объект культурного наследия регионального значения «Памятник Вечной Славы».

«Приговором суда мужчинам назначены наказания в виде полутора и двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — говорится в заявлении.

13 мая суд отправил под стражу двух мужчин, обвиняемых в осквернении символов воинской славы России.

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