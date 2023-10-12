Двое мужчин получили до двух лет колонии за осквернение мемориала на Ставрополье
- РИА Новости
Об этом сообщил Следственный комитет России по региону.
По данным ведомства, 5 мая мужчины, находясь на аллее Славы в городском парке Нефтекумска, осквернили объект культурного наследия регионального значения «Памятник Вечной Славы».
«Приговором суда мужчинам назначены наказания в виде полутора и двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — говорится в заявлении.
13 мая суд отправил под стражу двух мужчин, обвиняемых в осквернении символов воинской славы России.