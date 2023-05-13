Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Суд на Ставрополье арестовал двух мужчин, обвиняемых в осквернении символов воинской славы

Короткая ссылка
В Ставропольском крае суд отправил под стражу двух мужчин, обвиняемых в осквернении символов воинской славы России.
Суд на Ставрополье арестовал двух мужчин, обвиняемых в осквернении символов воинской славы
  • РИА Новости

«В ходе расследования уголовного дела злоумышленники были задержаны. По ходатайству следователя СК России им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в заявлении СУ СК России по региону в Telegram.

Отмечается, что 5 мая мужчины 28 лет и 31 года осквернили объект культурного наследия регионального значения «Памятник Вечной Славы» на аллее Славы городского парка города Нефтекумска Нефтекумского городского округа.

9 мая председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по факту осквернений памятников советским воинам в Австрии и Польше.

Протоиерей Виктор Потапов сообщил, что неизвестные осквернили русскую православную часовню, которая находится на кладбище в Вашингтоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить