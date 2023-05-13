Суд на Ставрополье арестовал двух мужчин, обвиняемых в осквернении символов воинской славы

В Ставропольском крае суд отправил под стражу двух мужчин, обвиняемых в осквернении символов воинской славы России.

«В ходе расследования уголовного дела злоумышленники были задержаны. По ходатайству следователя СК России им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в заявлении СУ СК России по региону в Telegram.

Отмечается, что 5 мая мужчины 28 лет и 31 года осквернили объект культурного наследия регионального значения «Памятник Вечной Славы» на аллее Славы городского парка города Нефтекумска Нефтекумского городского округа.

9 мая председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по факту осквернений памятников советским воинам в Австрии и Польше.

Протоиерей Виктор Потапов сообщил, что неизвестные осквернили русскую православную часовню, которая находится на кладбище в Вашингтоне.