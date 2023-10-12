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Власти Татарстана и Крыма обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

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В Крыму прошла встреча главы республики Сергея Аксёнова и заместителя премьер-министра Татарстана Василя Шайхразиева. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
Власти Татарстана и Крыма обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
  • © glava.rk.gov.ru

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

«Татарстан — один из важных партнёров Крыма во многих сферах. <...> У нас налажено взаимодействие в таких ключевых отраслях, как промышленность, сельское хозяйство, туризм, здравоохранение, образование и многих других», — заявил Аксёнов.

Также он отметил, что Татарстан — один из первых регионов, с которым Крым заключил соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что внешнеторговый оборот региона и Киргизии увеличился в 1,6 раза за год.

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