Внешнеторговый оборот Тюменской области и Киргизии вырос в 1,6 раза за год
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал главы региона.
«Тюменская область и Кыргызстан — давние надёжные партнёры. В 2019-м мы подписали соглашение о сотрудничестве», — сказал Моор.
Регион экспортирует в Киргизию полимерную продукцию, оборудование и механические устройства, электромашины, изделия из древесины, лекарства и продукты.
Также губернатор добавил, что между сторонами налажено взаимодействие в области здравоохранения, науки и образования.
Ранее в Самарской области рассказали о сотрудничестве с Узбекистаном.