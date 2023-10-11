Внешнеторговый оборот Тюменской области и Киргизии вырос в 1,6 раза за год

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что внешнеторговый оборот региона и Киргизии увеличился в 1,6 раза за год.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал главы региона.

«Тюменская область и Кыргызстан — давние надёжные партнёры. В 2019-м мы подписали соглашение о сотрудничестве», — сказал Моор.

Регион экспортирует в Киргизию полимерную продукцию, оборудование и механические устройства, электромашины, изделия из древесины, лекарства и продукты.

Также губернатор добавил, что между сторонами налажено взаимодействие в области здравоохранения, науки и образования.

Ранее в Самарской области рассказали о сотрудничестве с Узбекистаном.