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Внешнеторговый оборот Тюменской области и Киргизии вырос в 1,6 раза за год

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Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что внешнеторговый оборот региона и Киргизии увеличился в 1,6 раза за год.
Внешнеторговый оборот Тюменской области и Киргизии вырос в 1,6 раза за год
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал главы региона.

«Тюменская область и Кыргызстан — давние надёжные партнёры. В 2019-м мы подписали соглашение о сотрудничестве», — сказал Моор.

Регион экспортирует в Киргизию полимерную продукцию, оборудование и механические устройства, электромашины, изделия из древесины, лекарства и продукты.

Также губернатор добавил, что между сторонами налажено взаимодействие в области здравоохранения, науки и образования.

Ранее в Самарской области рассказали о сотрудничестве с Узбекистаном.

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