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В Сургуте проверяют сообщения о массовой драке в магазине

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Городская прокуратура Сургута проверяет информацию о драке подростков с сотрудниками супермаркета.
В Сургуте проверяют сообщения о массовой драке в магазине
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

«По поручению прокуратуры округа, прокуратура Сургута организовала проверку по информации, размещённой в СМИ, об инциденте с подростками», — заявили в ведомстве.

По имеющимся данным, подростки подрались с сотрудниками магазина, из которого похитили алкоголь.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в Сургуте полицейские проверяют информацию о драке подростков в торговом центре.

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