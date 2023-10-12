В Сургуте проверяют сообщения о массовой драке в магазине
- globallookpress.com
- © Vladimir Baranov
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.
«По поручению прокуратуры округа, прокуратура Сургута организовала проверку по информации, размещённой в СМИ, об инциденте с подростками», — заявили в ведомстве.
По имеющимся данным, подростки подрались с сотрудниками магазина, из которого похитили алкоголь.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что в Сургуте полицейские проверяют информацию о драке подростков в торговом центре.