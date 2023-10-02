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В Сургуте проверяют сообщения о драке подростков в ТЦ

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В Сургуте полицейские проверяют сообщения о драке подростков в торговом центре.
В Сургуте проверяют сообщения о драке подростков в ТЦ
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на управление МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

«К нам поступило сообщение от охранника центра, что подростки в торговом центре «Росич» устроили потасовку. Громко кричат и кидают бутылки. Когда наряд прибыл, участники потасовки уже скрылись с места происшествия», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение провести доследственную проверку по факту избиения школьницы сверстницей в Александровске Пермского края.

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