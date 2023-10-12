Адвокат Ярмуш высказалась о пранке Вована и Лексуса с участием министра Валтонен

Адвокат и специалист по гражданскому международному праву Мария Ярмуш прокомментировала пранк Владимира Кузнецова и Алексея Столярова, известных как Лексус и Вован, с участием главы внешнеполитического ведомства Элины Валтонен.

«Прежде всего в действиях Вована и Лексуса нет никакого уголовного преступления. Поэтому против наших ребят расследование начинаться даже не будет. Скорее всего, здесь под вопрос будет поставлена компетенция внешнеполитического ведомства Финляндии и то, что возможно позвонить министру», — заявила Ярмуш в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как предположила эксперт, в дальнейшем сотрудники ведомства будут более осторожно проверять, какие поступают звонки.

Ранее сообщалось, что МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса.