Медведев: с 1 января в ВС России приняли более 357 тысяч человек

С 1 января в интересах объединённой группировки войск России были приняты на службу более 357 тыс. человек, об этом свидетельствуют данные Министерства обороны, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

«Это, естественно, все: и те, кто пребывает в запасе и соответственно заключил контракт, и те, кто пришёл служить как доброволец», — сказал он на совещании по вопросам доукомплектования вооружённых сил военнослужащими, принятыми по контракту.

Медведев отметил, что темпы по набору на контракт «набраны неплохие».

«Надеюсь, мы сумеем их сохранить и в дальнейшем», — добавил он.

3 октября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Генштабе ВС России планов по дополнительной мобилизации нет.