Медведев: с 1 января в ВС России приняли более 357 тысяч человек
«Это, естественно, все: и те, кто пребывает в запасе и соответственно заключил контракт, и те, кто пришёл служить как доброволец», — сказал он на совещании по вопросам доукомплектования вооружённых сил военнослужащими, принятыми по контракту.
Медведев отметил, что темпы по набору на контракт «набраны неплохие».
«Надеюсь, мы сумеем их сохранить и в дальнейшем», — добавил он.
3 октября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Генштабе ВС России планов по дополнительной мобилизации нет.