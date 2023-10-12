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Росавиация открыла горячую линию для россиян, желающих вылететь из Израиля

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Росавиация открыла горячую линию для информирования российских граждан, желающих вылететь из Израиля.
Росавиация открыла горячую линию для россиян, желающих вылететь из Израиля
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Для информирования российских граждан, желающих вылететь из Израиля рейсами российских авиакомпаний, Росавиация открыла горячую линию: +7(800)200-40-01», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что авиакомпании «Азимут» и Red Wings выполняют ежедневные прямые рейсы между Израилем и Россией.

Ранее в Израиле погибли бывший советский учёный Сергей Гредескул и его жена.

Также стало известно, что первым погибшим в ходе эскалации в Израиле россиянином оказался Денис Беленький.

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