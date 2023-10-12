Специалист Степанов заявил о вреде долгого прослушивания музыки в наушниках для здоровья
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«Использование любых наушников — больших, закрытого типа, или небольших, открытого типа (всевозможные капли), нарушает терморегуляцию и препятствует доступу воздуха во внешний слуховой проход», — заявил он в беседе с Life.ru.
Как отметил эксперт, прослушивание «фоновой музыки» может привести и к снижению концентрации.
Кроме того, используя наушник в фоновом режиме на улице, человек стремится перебить окружающий шум и увеличивает громкость. В таком случае продолжительное прослушивание музыки может привести к травмированию слухового анализатора.
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