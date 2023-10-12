Президент АКИТ: для обслуживания карт Visa или Mastercard необходимы посредники

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что маркетплейс Wildberries ввёл комиссию в размере 3% от стоимости покупки за оплату товаров международными картами Visa и Mastercard.

Собеседник RT напомнил, что Visa и Mastercard — это компании, которые достаточно давно ушли из России.

«Сейчас этих платёжных систем у нас в России нет. Обязанностей, по закону, принимать эти карты у нас тоже нет. У нас есть обязанность только в отношении национальных платёжных инструментов. И эти виды платежей мы развиваем. Более того, мы стремимся к тому, чтобы всё больше клиентов переходило именно на оплату национальными платёжными инструментами», — рассказал Соколов.

Он отметил, что для обслуживания карт Visa или Mastercard необходимы посредники.

«Это технически намного более затратно. Никакой законодательной обязанности принимать такие карты у компаний нет. Они могут спокойно от них отказаться», — пояснил специалист.

Комментируя введение оплаты за возврат товаров, специалист обратил внимание на то, что Закон о защите прав потребителей позволяет взимать деньги с покупателя за обратную доставку.

«Естественно, речь идёт о товарах надлежащего качества, от которых клиент отказался просто потому что передумал. За это кто-то должен заплатить, эта операция стоит денег. Поэтому такой платный возврат стимулирует клиентов к более рациональному выбору товаров на площадке перед тем, как они оформляют заказ», — заключил Соколов.

Ранее стало известно, что маркетплейс Wildberries ввёл комиссию в размере 3% от стоимости покупки за оплату товаров международными картами Visa и Mastercard.

Указанная информация доводится до сведения покупателей в момент оформления заказа.