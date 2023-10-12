Wildberries представит в ГП позицию по введению новых комиссий
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Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Wildberries работает в соответствии с требованиями законодательства и неукоснительно его соблюдает, на сегодняшней встрече мы представим свою позицию», — приводит сообщение РИА Новости.
Маркетплейс с 9 октября ввёл комиссию в размере 3% от стоимости покупки за оплату товаров международными картами Visa и Mastercard.
Генпрокуратура России сообщила, что проверит Wildberries.