В Союзе потребителей сочли нарушением введение Wildberries новой комиссии
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Как напомнил специалист, согласно Конституции России, платёжное средство — рубль.
«Если идёт комиссия на принятие рублей, то это уже не соответствует законодательству... Они перегнули палку, и на самом деле это недоверие к рублю. У вас не имеют права не принять пятитысячную купюру на том основании, что нет сдачи. По закону это является нарушением всех установленных требований, и здесь то же самое», — объяснил он.
Собеседник RT также добавил, что прокуратура обязана вынести хотя бы предостережение, «а по-хорошему, их надо привлечь к ответственности».
Ранее стало известно о том, что Генпрокуратура России проверит маркетплейс Wildberries после того, как компания ввела комиссии за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard и начала взимать с покупателей плату за возврат товаров.