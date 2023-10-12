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В Союзе потребителей сочли нарушением введение Wildberries новой комиссии

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Ангелина Шурпина
Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с RT прокомментировал намерение Генпрокуратуры проверить маркетплейс Wildberries после того, как компания ввела комиссии за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard и начала взимать с покупателей плату за возврат товаров.
В Союзе потребителей сочли нарушением введение Wildberries новой комиссии
  • globallookpress.com
  • © Svetlana Vozmilova

Как напомнил специалист, согласно Конституции России, платёжное средство — рубль.

«Если идёт комиссия на принятие рублей, то это уже не соответствует законодательству... Они перегнули палку, и на самом деле это недоверие к рублю. У вас не имеют права не принять пятитысячную купюру на том основании, что нет сдачи. По закону это является нарушением всех установленных требований, и здесь то же самое», — объяснил он.

Собеседник RT также добавил, что прокуратура обязана вынести хотя бы предостережение, «а по-хорошему, их надо привлечь к ответственности».

Ранее стало известно о том, что Генпрокуратура России проверит маркетплейс Wildberries после того, как компания ввела комиссии за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard и начала взимать с покупателей плату за возврат товаров.

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