Узнать больше

В Подмосковье вынесли приговор по делу о ДТП с четырьмя погибшими

Короткая ссылка
Наро-Фоминский городской суд приговорил водителя автопоезда к пяти годам колонии-поселения за ДТП с четырьмя погибшими, среди которых двое детей.
В Подмосковье вынесли приговор по делу о ДТП с четырьмя погибшими
  • Gettyimages.ru
  • © Pattanaphong Khuankaew

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Московской области.

ДТП произошло в апреле 2023 года. Водитель автопоезда нарушил ПДД, вследствие чего столкнулся с легковым автомобилем, который столкнулся ещё с пятью, после чего загорелся.

По решению суда, мужчине также запрещено три года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Также стало известно, что Ленинский суд Тюмени вынес приговор 23-летнему обвиняемому в смертельном ДТП, передаёт URA.RU со ссылкой на областную прокуратуру.

Авария произошла в ноябре 2022 года. Подсудимый превысил скорость, проехал на жёлтый сигнал и врезался в иномарку, в результате чего погибла пассажирка, водитель и другой пассажир получили тяжёлые травмы.

Суд приговорил мужчину к 1,5 годам колонии-поселения и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2,5 года.

Ранее сообщалось, что в Тюмени установили личности водителей после двух ДТП с детьми

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить