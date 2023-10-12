В Подмосковье вынесли приговор по делу о ДТП с четырьмя погибшими

Наро-Фоминский городской суд приговорил водителя автопоезда к пяти годам колонии-поселения за ДТП с четырьмя погибшими, среди которых двое детей.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Московской области.

ДТП произошло в апреле 2023 года. Водитель автопоезда нарушил ПДД, вследствие чего столкнулся с легковым автомобилем, который столкнулся ещё с пятью, после чего загорелся.

По решению суда, мужчине также запрещено три года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Также стало известно, что Ленинский суд Тюмени вынес приговор 23-летнему обвиняемому в смертельном ДТП, передаёт URA.RU со ссылкой на областную прокуратуру.

Авария произошла в ноябре 2022 года. Подсудимый превысил скорость, проехал на жёлтый сигнал и врезался в иномарку, в результате чего погибла пассажирка, водитель и другой пассажир получили тяжёлые травмы.

Суд приговорил мужчину к 1,5 годам колонии-поселения и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2,5 года.

Ранее сообщалось, что в Тюмени установили личности водителей после двух ДТП с детьми