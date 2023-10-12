Росавиация опровергла сообщения о сигналах тревоги от пяти самолётов
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В частности, специалисты Санкт-Петербургского регионального центра Единой системы организации воздушного движения не зафиксировали срабатываний ответчиков в аварийном режиме в автоматизированной системе управления воздушным движением.
«Российские специалисты не несут ответственность за точность данных, предоставляемых указанным сервисом», — сказано в заявлении Росавиации.
ТАСС со ссылкой на источник ранее сообщил, что несколько рейсов внутри России «выставили код ответчика «Общая тревога», находясь в полёте». Официальных подтверждений не приводилось.