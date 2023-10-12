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Росавиация опровергла сообщения о сигналах тревоги от пяти самолётов

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Росавиация опровергла сообщения СМИ о том, что на пяти самолётах сработали бортовые ответчики, а полёты якобы совершаются в нештатном режиме. Эту информацию пресса получила из иностранного сервиса FlightRadar24, в котором, вероятно, произошёл системный сбой. Все полёты сейчас выполняются штатно и безопасно, подчеркнули в ведомстве.
Росавиация опровергла сообщения о сигналах тревоги от пяти самолётов
  • Gettyimages.ru
  • © Oli Kellett

В частности, специалисты Санкт-Петербургского регионального центра Единой системы организации воздушного движения не зафиксировали срабатываний ответчиков в аварийном режиме в автоматизированной системе управления воздушным движением.

«Российские специалисты не несут ответственность за точность данных, предоставляемых указанным сервисом», — сказано в заявлении Росавиации.

ТАСС со ссылкой на источник ранее сообщил, что несколько рейсов внутри России «выставили код ответчика «Общая тревога», находясь в полёте». Официальных подтверждений не приводилось.

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