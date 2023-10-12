Автоэксперт Кадаков рассказал о ценах на зимние автомобильные шины в России
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Стоимость шин сильно разнится в зависимости от производителей, типа и размера, поделился эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».
По его словам, цена на зимние шины начинается от 4—5 тыс. рублей и может доходить до 20—30 тыс. рублей за штуку.
В среднем покупка одной шины в российских регионах обходится в 6 тыс. рублей — на 8% дороже, чем в прошлом году, отметил Кадаков.
В Москве средний чек составляет 6337 рублей за штуку. За год цена выросла на 12%, констатировал автоэксперт.
Такое повышение стоимости связывают с кратковременным скачком спроса на зимнюю резину.
Ранее доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов выразил мнение, что, несмотря на зафиксированный в некоторых районах России первый гололёд, менять летнюю резину на зимнюю пока не стоит.