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Автоэксперт Кадаков рассказал о ценах на зимние автомобильные шины в России

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Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков проанализировал рынок зимних автомобильных шин.
Автоэксперт Кадаков рассказал о ценах на зимние автомобильные шины в России
  • Gettyimages.ru
  • © Bank215

Стоимость шин сильно разнится в зависимости от производителей, типа и размера, поделился эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, цена на зимние шины начинается от 4—5 тыс. рублей и может доходить до 20—30 тыс. рублей за штуку.

В среднем покупка одной шины в российских регионах обходится в 6 тыс. рублей — на 8% дороже, чем в прошлом году, отметил Кадаков.

В Москве средний чек составляет 6337 рублей за штуку. За год цена выросла на 12%, констатировал автоэксперт.

Такое повышение стоимости связывают с кратковременным скачком спроса на зимнюю резину.

Ранее доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов выразил мнение, что, несмотря на зафиксированный в некоторых районах России первый гололёд, менять летнюю резину на зимнюю пока не стоит.

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