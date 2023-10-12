Автоэксперт Зиманов посоветовал водителям не торопиться с заменой летней резины

Доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов выразил мнение, что, несмотря на зафиксированный в некоторых районах России первый гололёд, менять летнюю резину на зимнюю пока не стоит.

Если впереди ещё несколько тёплых недель, то в период гололёда, если он длится один-два дня, не стоит выезжать без острой необходимости, поделился он в интервью Радио Sputnik.

«Поводом для замены летней автомобильной резины на зимнюю должен быть не первый гололёд, а падение температуры воздуха ниже +5 °С в те моменты, когда вы используете автомобиль. Это важно, потому что если вы «переобуетесь», а потом опять установится тёплая погода, то могут наступить неприятные последствия», — сказал Зиманов.

Он уточнил, что имеется в виду быстрый износ шин и удлинение тормозного пути автомобиля.

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