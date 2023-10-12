Собянин анонсировал масштабную программу обновления школ в Москве
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Запланирована модернизация более 900 зданий.
По словам Собянина, с 1 сентября уже начались изменения в системе среднего профессионального образования, чтобы удовлетворить запросы реальной экономики. В новых учебных программах количество практико-ориентированных часов вырастет с 30 до 70%.
Такие занятия будут проходить на базе школ и предприятий, куда впоследствии отправятся работать будущие профессионалы. Также планируется модернизировать материально-техническую базу колледжей.
«Учащиеся московских школ продолжат обучение по новому стандарту предпрофессионального образования по шести направлениям — IT, медицина, инженерия, психолого-педагогическое, предпринимательское и медиаклассы», — сказал Собянин.
Как отметил мэр, обучение по таким программам становится более практико-ориентированным.
В школах продолжат формировать новый подход подготовки выпускников к ЕГЭ. Образовательным учреждениям по-прежнему будут выдавать гранты за высокие результаты в работе.
«Для учителей предусмотрены выплаты за классное руководство и работу с электронными технологиями проекта «МЭШ». Участие в программе по подготовке учеников к ЕГЭ тоже предполагает получение дополнительных выплат, размер которых будет зависеть от нагрузки и результатов», — добавил мэр.
Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие социальные объекты построят на западе столицы. В частности, в Раменках возведут учебный корпус для 300 детей с дошкольным отделением.