Собянин анонсировал масштабную программу обновления школ в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2024 году в столице начнётся масштабная программа обновления школ.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Запланирована модернизация более 900 зданий.

По словам Собянина, с 1 сентября уже начались изменения в системе среднего профессионального образования, чтобы удовлетворить запросы реальной экономики. В новых учебных программах количество практико-ориентированных часов вырастет с 30 до 70%.

Такие занятия будут проходить на базе школ и предприятий, куда впоследствии отправятся работать будущие профессионалы. Также планируется модернизировать материально-техническую базу колледжей.

«Учащиеся московских школ продолжат обучение по новому стандарту предпрофессионального образования по шести направлениям — IT, медицина, инженерия, психолого-педагогическое, предпринимательское и медиаклассы», — сказал Собянин.

Как отметил мэр, обучение по таким программам становится более практико-ориентированным.

В школах продолжат формировать новый подход подготовки выпускников к ЕГЭ. Образовательным учреждениям по-прежнему будут выдавать гранты за высокие результаты в работе.

«Для учителей предусмотрены выплаты за классное руководство и работу с электронными технологиями проекта «МЭШ». Участие в программе по подготовке учеников к ЕГЭ тоже предполагает получение дополнительных выплат, размер которых будет зависеть от нагрузки и результатов», — добавил мэр.

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие социальные объекты построят на западе столицы. В частности, в Раменках возведут учебный корпус для 300 детей с дошкольным отделением.