Юрист Соловьёв посоветовал лучше изучить виды краснокнижных грибов своего региона

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT прокомментировал вступление в силу статьи уголовного кодекса о штрафах за уничтожение или причинение вреда грибам, занесённым в Красную книгу России.

По словам юриста, ст. 260.1 Уголовного кодекса предусматривает наказание за незаконный сбор, оборот и преднамеренное уничтожение редких видов грибов, находящихся в Красной книге России.

«Причём немалое — от штрафа до 9 лет лишения свободы. Простым грибникам волноваться нечего. Если любитель тихой охоты будет по-прежнему собирать популярные виды грибов, то ему ничего не грозит», — объяснил Соловьёв.

Однако в связи со вступлением в силу нового закона специалист порекомендовал лучше изучить виды краснокнижных грибов своего региона.

Кроме того, собеседник RT отметил, что для наступления ответственности необходимо, чтобы грибник был задержан «с поличным».

«Кто это будет делать, пока непонятно. Скорее всего, речь идёт о планомерной работе законодателя по защите редких животных, редких растений, а сейчас пришло время редких грибов, так как они не находились под уголовно-правовой защитой. Норма направлена на сохранение грибов, занесённых в Красную книгу, на пресечение деятельности тех, кто сделал добычу редких грибов своим бизнесом и не повредит простым грибникам», — заключил он.

Ранее стало известно о том, что с 12 октября вступила в силу статья уголовного кодекса о штрафах за уничтожение или причинение вреда грибам, занесённым в Красную книгу России.

Отмечается, что штраф для физлиц составит от 2,5 до 5 тыс. руб.

Юридическим лицам придётся заплатить за нарушение от 500 тыс. до 1 млн руб.