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Миколог Вишневский: за сбор краснокнижных грибов грозит уголовная ответственность

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Миколог, кандидат биологических наук, председатель РОО «Русское микологическое общество» Михаил Вишневский напомнил об ответственности для россиян за сбор краснокнижных видов грибов и растений. Соответствующая статья Уголовного кодекса вступает в силу 12 октября.
Миколог Вишневский: за сбор краснокнижных грибов грозит уголовная ответственность
  • Gettyimages.ru

Уголовные методы контроля, которые вступают в силу, относятся к федеральным краснокнижным грибам, объяснил специалист в беседе с телеканалом «360».

«В правительстве утвердили этот список. Из растений в него попали женьшень и радиола розовая, а из грибов, которых всего в Красной книге порядка 30 штук, это рядовка мацутаке, которая растёт на Дальнем Востоке», — сказал Вишневский.

Он также отметил, что с 13 октября в силу вступят изменения и в региональных Красных книгах. Если раньше штрафы применялись только за сбор краснокнижных грибов или растений в пределах субъектов, то теперь их могут наложить за транспортировку, хранение и так далее, подчеркнул миколог.

Ранее ведущий инженер ГКУ МО «Мособллес» Владимир Захаров в беседе с «Радио 1» рассказал о самых ядовитых грибах.

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