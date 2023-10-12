Миколог Вишневский предупредил об ответственности за сбор гриба рядовка мацутаке

Кандидат биологических наук миколог, председатель «Русского микологического общества» Михаил Вишневский в беседе с RT прокомментировал вступление в силу статьи уголовного кодекса о штрафах за уничтожение или причинение вреда грибам, занесённым в Красную книгу России.

По словам специалиста, недавно был принят список растений и грибов, за которые будет уголовное преследование, и он «существенно меньше», чем общий список включённых в федеральную Красную книгу России грибов и растений.

«Из грибов попала рядовка мацутаке, которая растёт на Дальнем Востоке, в Приморье и является деликатесом в Японии, поэтому там контрабанда. Соответственно, за сбор этого гриба будет установлена уголовная ответственность от трёх до девяти лет в зависимости от отягчающих обстоятельств сбора», — рассказал Вишневский.

Он подчеркнул, что за все остальные грибы, занесённые в Красную книгу, грозит административная ответственность, как и за грибы региональных Красных книг, «поэтому следить нужно будет только за мацутаке».

Во всех остальных же случаях миколог рекомендует внимательно читать федеральную и региональную Красную книгу.

Ранее стало известно о том, что с 12 октября вступила в силу статья уголовного кодекса о штрафах за уничтожение или причинение вреда грибам, занесённым в Красную книгу России.

Отмечается, что штраф для физлиц составит от 2,5 до 5 тыс. руб.

Юридическим лицам придётся заплатить за нарушение от 500 тыс. до 1 млн руб.