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В Челябинской области подросток на мотоцикле получил травмы в ДТП с автобусом

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В Копейске Челябинской области 14-летний подросток на спортивном мотоцикле получил травмы в ДТП с пассажирской «Газелью».
В Челябинской области подросток на мотоцикле получил травмы в ДТП с автобусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГИБДД города.

Авария произошла вечером 11 октября в районе дома №65В по улице Международной.

«59-летний водитель автобуса ГАЗ, поворачивая налево вне перекрёстка, не уступил дорогу мотоциклу KAYO T2 Enduro под управлением 14-летнего водителя. В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла получил телесные повреждения», — сказано в сообщении пресс-службы.

Также стало известно, что в Ростове-на-Дону водитель автомобиля DAFXF 105 насмерть сбил велосипедиста. Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.

Происшествие случилось на улице 50 лет РСМ.

«Пострадавший скончался до приезда скорой. Причастным к ДТП может быть 55-летний водитель автомобиля», — уточнили в управлении.

Ранее сообщалось, что подросток во Владивостоке совершил наезд на двух пешеходов.

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