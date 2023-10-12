Московская команда стала призёром чемпионата по многоборью спасателей МЧС

Московская команда завоевала серебро на чемпионате по многоборью спасателей МЧС России, который проходил в Ногинске. Всего в соревнованиях участвовало 19 коллективов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Участники чемпионата продемонстрировали навыки проведения аварийно-спасательных работ в условиях природной среды, при техногенных происшествиях, а также на водных объектах и под водой.

Также прошли состязания по силовым упражнениям на перекладине, ночным поискам, оказанию первой помощи и др.

Представители столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности завоевали призовые места в нескольких дисциплинах. Например, сборная Москвы заняла второе место в поисково-спасательных работах в условиях природной среды, в условиях ЧС техногенного характера, а также в кросс-эстафете.

Ранее сообщалось, что центры госуслуг Москвы победили в конкурсе «Лучший многофункциональный центр России».