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Московская команда стала призёром чемпионата по многоборью спасателей МЧС

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Московская команда завоевала серебро на чемпионате по многоборью спасателей МЧС России, который проходил в Ногинске. Всего в соревнованиях участвовало 19 коллективов.
Московская команда стала призёром чемпионата по многоборью спасателей МЧС

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Участники чемпионата продемонстрировали навыки проведения аварийно-спасательных работ в условиях природной среды, при техногенных происшествиях, а также на водных объектах и под водой.

Также прошли состязания по силовым упражнениям на перекладине, ночным поискам, оказанию первой помощи и др.

Представители столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности завоевали призовые места в нескольких дисциплинах. Например, сборная Москвы заняла второе место в поисково-спасательных работах в условиях природной среды, в условиях ЧС техногенного характера, а также в кросс-эстафете.

Ранее сообщалось, что центры госуслуг Москвы победили в конкурсе «Лучший многофункциональный центр России».

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