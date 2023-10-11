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Центры госуслуг Москвы победили в конкурсе «Лучший многофункциональный центр России»

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Центры госуслуг Москвы победили в двух категориях конкурса «Лучший многофункциональный центр России» — «Лучший универсальный специалист МФЦ» и «Крупная региональная сеть МФЦ».
Центры госуслуг Москвы победили в конкурсе «Лучший многофункциональный центр России»

Об этом сообщает НСН.

Итоги конкурса подвели на Всероссийском форуме центров госуслуг «Мои документы» в Рязани.

Как заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за 12 лет в столице открылось 136 центров госуслуг, создана большая команда профессионалов.

«Приятно, что наши успехи и достижения уже традиционно отмечают на федеральном уровне», — сказала она.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что конкурс «Лидеры цифровой трансформации» включён в топ-45 мировых практик.

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