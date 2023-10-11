Центры госуслуг Москвы победили в конкурсе «Лучший многофункциональный центр России»
Об этом сообщает НСН.
Итоги конкурса подвели на Всероссийском форуме центров госуслуг «Мои документы» в Рязани.
Как заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за 12 лет в столице открылось 136 центров госуслуг, создана большая команда профессионалов.
«Приятно, что наши успехи и достижения уже традиционно отмечают на федеральном уровне», — сказала она.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что конкурс «Лидеры цифровой трансформации» включён в топ-45 мировых практик.