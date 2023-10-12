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Автоэксперт Кадаков оценил идею единых правил формирования тарифов на парковку

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Полина Полетаева
Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT прокомментировал предложение по введению единых правил формирования тарифов и льгот на парковку.
Автоэксперт Кадаков оценил идею единых правил формирования тарифов на парковку
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

По словам автоэксперта, инициатива имеет смысл, но вряд ли будет реализована.

«Почему это отдано на откуп местным властям? Во-первых, деньги за оплату парковки идут в местный бюджет и расходуются на всё, от улучшения дорожной инфраструктуры до, например, оформления детских городков во дворах. Во-вторых, местные власти учитывают ситуацию, как говорится, на местах. Наверное, стоимость парковки в Москве не может быть такой же, как, например, в Кемерове», — отметил Кадаков.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил на федеральном уровне определить льготы и условия тарификации платных парковок в российских городах.

Подробнее — в материале RT.

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