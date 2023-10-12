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В России призвали ввести единые правила формирования тарифов и льгот на парковку

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил на федеральном уровне определить льготы и условия тарификации платных парковок в российских городах. Копия обращения на имя министра транспорта Виталия Савельева есть в распоряжении RT.
В России призвали ввести единые правила формирования тарифов и льгот на парковку
  • РИА Новости

В обращении законодатель отметил, что тарифы и льготные категории пользователей парковки определяются исключительно городскими органами власти, не имеют федерального регулирования и могут значительно различаться.

В одном городе может быть предусмотрена льгота, условно, для многодетных семей, а в другом городе — отсутствовать, пояснил собеседник RT. 

Более того, если многодетная семья имеет льготное разрешение на пользование платным паркингом в своём городе, то в других городах при посещении их с туристическими или иными целями они подобной льготы не будут иметь, даже если в данных населённых пунктах также предусмотрены соответствующие льготные условия для многодетных, заметил парламентарий.

«В этой связи прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности разработки федерального закона в целях утверждения единообразных правил формирования тарифов на платную парковку, определения льготных условий для отдельных категорий граждан, создания федерального льготного разрешения на пользование платной парковкой», — говорится в тексте обращения.

Ранее в МВД России поддержали предложение о запрете парковки и длительной стоянки автомобилей такси в жилой зоне. 

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