Из-за загрязнения Бердского залива под Новосибирском погибло 11 тысяч окуней
В прокуратуре заявили, что неустановленное лицо произвело загрязнение поверхностных вод водотока, тем самым причинив вред растительному миру и рыбным запасам. Затраты на восстановление вод составили более 86 тыс. рублей.
По предоставленным данным, дело заведено по ч. 1 ст. 250 УК России (загрязнение поверхностных вод, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда рыбным запасам).
Ранее сотрудники МЧС России по Астраханской области зафиксировали в акватории реки Волги радужную плёнку, которая возникла от разлива нефтепродуктов.