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Из-за загрязнения Бердского залива под Новосибирском погибло 11 тысяч окуней

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Прокуратура Новосибирской области заявила, что возбудила уголовное дело в связи с гибелью 11 тыс. окуней из-за загрязнения поверхностных вод, впадающих в Бердский залив Новосибирского водохранилища.
Из-за загрязнения Бердского залива под Новосибирском погибло 11 тысяч окуней

В прокуратуре заявили, что неустановленное лицо произвело загрязнение поверхностных вод водотока, тем самым причинив вред растительному миру и рыбным запасам. Затраты на восстановление вод составили более 86 тыс. рублей.

По предоставленным данным, дело заведено по  ч. 1 ст. 250 УК России (загрязнение поверхностных вод, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда рыбным запасам).

Ранее сотрудники МЧС России по Астраханской области зафиксировали в акватории реки Волги радужную плёнку, которая возникла от разлива нефтепродуктов.

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