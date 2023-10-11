Узнать больше

Власти Ямала рассказали о ситуации на рынке труда в регионе

Короткая ссылка
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал министру труда и соцзащиты России Антону Котякову о ситуации на рынке труда в регионе.
Власти Ямала рассказали о ситуации на рынке труда в регионе
  • Gettyimages.ru
  • © 10'000 Hours

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного правительства.

«Артюхов рассказал о том, что в округе действует более 90 федеральных и региональных мер поддержки разных категорий населения, а уровень безработицы в округе — 1,4% от экономически активного населения, что в два раза меньше среднероссийского показателя», — отметили в пресс-службе.

В регионе реализуются такие проекты, как «Ориентир: Ямал», в рамках которого на предприятия и в организации привлекаются выпускники лучших вузов со всей страны.

Ранее член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Общественной службой новостей рассказала, какую роль пенсионеры играют на рынке труда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить