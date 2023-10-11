Власти Ямала рассказали о ситуации на рынке труда в регионе

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал министру труда и соцзащиты России Антону Котякову о ситуации на рынке труда в регионе.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного правительства.

«Артюхов рассказал о том, что в округе действует более 90 федеральных и региональных мер поддержки разных категорий населения, а уровень безработицы в округе — 1,4% от экономически активного населения, что в два раза меньше среднероссийского показателя», — отметили в пресс-службе.

В регионе реализуются такие проекты, как «Ориентир: Ямал», в рамках которого на предприятия и в организации привлекаются выпускники лучших вузов со всей страны.

Ранее член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Общественной службой новостей рассказала, какую роль пенсионеры играют на рынке труда.