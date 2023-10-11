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Специалист Летенков рассказал о скрытых рисках при покупке квартиры

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Эксперт рынка недвижимости Москвы Валерий Летенков рассказал, какие существуют скрытые риски при приобретении квартиры.
Специалист Летенков рассказал о скрытых рисках при покупке квартиры
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В беседе с изданием «Вести Подмосковья» он отметил, что бывают скрытые владельцы жилья — бывшие супруги продавцов, если раздел имущества между ними не оформлен. Для перехода права собственности нужно согласие супруга или нотариально заверенное заявление о том, что продавец на момент покупки в браке не состоял.

«Однако, несмотря на нотариальное заверение, нет 100% гарантии, что человек не соврал. В случае если данные оказались фальшивыми, это подпадает под статью 159 УК РФ о мошенничестве. Поэтому, чтобы защитить себя от возможных проблем, покупателю следует обратить внимание на формат договора купли-продажи», — пояснил Летенков.

В документе нужно прописать пункт о том, что продавец предоставляет реальное заявление о том, что он не состоял в браке. Также стоит указать предупреждение о возможной уголовной ответственности в случае предоставления неверных данных.

«Если у вас есть подозрения, что продавец мог быть в браке на момент покупки, лучше взять дополнительное согласие от супруги на продажу. Это может быть лишним документом, но в случае возникновения спорной ситуации он может стать дополнительной защитой», — заключил специалист.

Ранее юрист Кирилл Воробьёв посоветовал завести личный кабинет на сайте Росреестра с помощью «Госуслуг», чтобы обезопасить себя от мошенничества с недвижимым имуществом.

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