Топливо в мелком опте подешевело на семь тысяч рублей после запрета экспорта
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«С момента введения запрета на экспорт нефтепродуктов цены в мелком опте упали на 7 тыс. рублей, это достаточно существенный показатель», — цитирует его РИА Новости.
По словам Сорокина, показатель меньше биржи, так как есть временной лаг между падением оптовых и мелкооптовых цен.
«Нужно время на доставку, на оборачиваемость запасов», — пояснил он.
Ранее ФАС направила письмо нефтяным компаниям и независимым АЗС о необходимости снизить цены на топливо.
Также было возбуждено дело против дочерней компании ЛУКОЙЛа в Нижнем Новгороде — ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» — в связи с наценками на дизельное топливо в мелком опте и установлении разных мелкооптовых цен.