Узнать больше

Топливо в мелком опте подешевело на семь тысяч рублей после запрета экспорта

Короткая ссылка
Первый замминистра энергетики России Павел Сорокин сообщил, что топливо упало в цене на 7 тыс. рублей в мелком опте после введения запрета на экспорт нефтепродуктов.
Топливо в мелком опте подешевело на семь тысяч рублей после запрета экспорта
  • Gettyimages.ru
  • © gremlin

«С момента введения запрета на экспорт нефтепродуктов цены в мелком опте упали на 7 тыс. рублей, это достаточно существенный показатель», — цитирует его РИА Новости.

По словам Сорокина, показатель меньше биржи, так как есть временной лаг между падением оптовых и мелкооптовых цен.

«Нужно время на доставку, на оборачиваемость запасов», — пояснил он.

Ранее ФАС направила письмо нефтяным компаниям и независимым АЗС о необходимости снизить цены на топливо.

Также было возбуждено дело против дочерней компании ЛУКОЙЛа в Нижнем Новгороде — ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» — в связи с наценками на дизельное топливо в мелком опте и установлении разных мелкооптовых цен.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить