Топливо в мелком опте подешевело на семь тысяч рублей после запрета экспорта

Первый замминистра энергетики России Павел Сорокин сообщил, что топливо упало в цене на 7 тыс. рублей в мелком опте после введения запрета на экспорт нефтепродуктов.

«С момента введения запрета на экспорт нефтепродуктов цены в мелком опте упали на 7 тыс. рублей, это достаточно существенный показатель», — цитирует его РИА Новости.

По словам Сорокина, показатель меньше биржи, так как есть временной лаг между падением оптовых и мелкооптовых цен.

«Нужно время на доставку, на оборачиваемость запасов», — пояснил он.

Ранее ФАС направила письмо нефтяным компаниям и независимым АЗС о необходимости снизить цены на топливо.

Также было возбуждено дело против дочерней компании ЛУКОЙЛа в Нижнем Новгороде — ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» — в связи с наценками на дизельное топливо в мелком опте и установлении разных мелкооптовых цен.