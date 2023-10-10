ФАС завела дело против нижегородской «дочки» ЛУКОЙЛа из-за цен на топливо

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) возбудили дело против дочерней компании ЛУКОЙЛа в Нижнем Новгороде — ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» — в связи с наценками на дизельное топливо в мелком опте и установлении разных мелкооптовых цен.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте регионального управления ведомства.

«Поводом для возбуждения антимонопольного дела послужили: возросший почти в два раза уровень наценки на топливо (с 9,2 до 17,7%); реализация дизельного топлива в мелкооптовом сегменте рынка нефтепродуктов разным лицам по различным ценам», — сообщила ФАС.

Отмечается, что работники нижегородского УФАС будут продолжать анализировать ситуацию, а в случае обнаружения нарушений будут применены меры антимонопольного реагирования.

Ранее ФАС направила письмо нефтяным компаниям и независимым АЗС о необходимости снизить цены на топливо.