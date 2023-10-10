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ФАС завела дело против нижегородской «дочки» ЛУКОЙЛа из-за цен на топливо

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Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) возбудили дело против дочерней компании ЛУКОЙЛа в Нижнем Новгороде — ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» — в связи с наценками на дизельное топливо в мелком опте и установлении разных мелкооптовых цен.
ФАС завела дело против нижегородской «дочки» ЛУКОЙЛа из-за цен на топливо
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Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте регионального управления ведомства.

«Поводом для возбуждения антимонопольного дела послужили: возросший почти в два раза уровень наценки на топливо (с 9,2 до 17,7%); реализация дизельного топлива в мелкооптовом сегменте рынка нефтепродуктов разным лицам по различным ценам», — сообщила ФАС.

Отмечается, что работники нижегородского УФАС будут продолжать анализировать ситуацию, а в случае обнаружения нарушений будут применены меры антимонопольного реагирования.

Ранее ФАС направила письмо нефтяным компаниям и независимым АЗС о необходимости снизить цены на топливо.

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