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Бастрыкину доложат о проверке нападения трёх самокатчиков на жительницу Екатеринбурга

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о проверке нападения трёх самокатчиков на жительницу Екатеринбурга.
Бастрыкину доложат о проверке нападения трёх самокатчиков на жительницу Екатеринбурга
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал СК.

«В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в городе Екатеринбурге произошёл инцидент, связанный с беспричинным нападением трёх молодых людей, передвигавшихся на самокатах, на местную жительницу», — рассказали в ведомстве.

По имеющимся данным, самокатчики оскорбили и толкнули женщину, после чего она упала.

Ранее в МВД Пермского края рассказали RT, что организовали проверку по факту избиения школьницы в Александровске.

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