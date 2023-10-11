Бастрыкину доложат о проверке нападения трёх самокатчиков на жительницу Екатеринбурга

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о проверке нападения трёх самокатчиков на жительницу Екатеринбурга.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал СК.

«В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в городе Екатеринбурге произошёл инцидент, связанный с беспричинным нападением трёх молодых людей, передвигавшихся на самокатах, на местную жительницу», — рассказали в ведомстве.

По имеющимся данным, самокатчики оскорбили и толкнули женщину, после чего она упала.

Ранее в МВД Пермского края рассказали RT, что организовали проверку по факту избиения школьницы в Александровске.