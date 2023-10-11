Суд обязал Тинькова выплатить 20 млн рублей Дерипаске по иску о защите чести
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«Суд признал не соответствующей действительности распространённую Тиньковым информацию, обязал её удалить и взыскал с Олега Тинькова 20 млн рублей в качестве компенсации», — заявил ТАСС адвокат Дерипаски Алексей Мельников.
Ранее бизнесмена Олега Тинькова исключили из санкционного списка Минфина Великобритании.
Предприниматель заявил, что ограничения в отношении него никогда не должны были вводиться.