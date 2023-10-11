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Суд обязал Тинькова выплатить 20 млн рублей Дерипаске по иску о защите чести

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Суд взыскал с предпринимателя Олега Тинькова 20 млн рублей в пользу бизнесмена Олега Дерипаски по иску о защите чести и достоинства.
Суд обязал Тинькова выплатить 20 млн рублей Дерипаске по иску о защите чести
  • AFP
  • © OLGA MALTSEVA

«Суд признал не соответствующей действительности распространённую Тиньковым информацию, обязал её удалить и взыскал с Олега Тинькова 20 млн рублей в качестве компенсации», — заявил ТАСС адвокат Дерипаски Алексей Мельников.

Ранее бизнесмена Олега Тинькова исключили из санкционного списка Минфина Великобритании.

Предприниматель заявил, что ограничения в отношении него никогда не должны были вводиться.

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