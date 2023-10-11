В Татарстане рассказали о планах увеличить пассажиропоток речных перевозок в 1,5 раза
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Об этом сообщает «Реальное время».
Как отметил Минниханов, на данный момент протяжённость внутренних водных путей региона превышает 1 тыс. км.
«Сейчас мы развиваем это направление. Строятся новые причалы и реконструируется существующая причальная инфраструктура, ведётся ремонт действующего флота, в этом году мы приобрели три новых судна, которые построены на Зеленодольском заводе имени Горького», — сказал глава республики.
Ранее, как сообщала НСН, Единому диспетчерскому центру Московского метрополитена исполнилось четыре года. Мэр Сергей Собянин назвал его самым современным в мире.