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В Татарстане рассказали о планах увеличить пассажиропоток речных перевозок в 1,5 раза

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Татарстан планирует увеличить к 2025 году пассажиропоток речных перевозок в 1,5 раза — до 500 тыс. человек, сообщил раис республики Рустам Минниханов министру транспорта России Виталию Савельеву на совещании в Москве.
В Татарстане рассказали о планах увеличить пассажиропоток речных перевозок в 1,5 раза
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Titov

Об этом сообщает «Реальное время».

Как отметил Минниханов, на данный момент протяжённость внутренних водных путей региона превышает 1 тыс. км.

«Сейчас мы развиваем это направление. Строятся новые причалы и реконструируется существующая причальная инфраструктура, ведётся ремонт действующего флота, в этом году мы приобрели три новых судна, которые построены на Зеленодольском заводе имени Горького», — сказал глава республики.

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