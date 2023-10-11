Число волонтёров в Татарстане превысило 108 тысяч
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Об этом сообщает «Реальное время».
«По состоянию на 30 сентября 2023 года численность граждан, вовлечённых в добровольческую деятельность, в Татарстане превышает отметку в 108 тыс. человек», — сказал Садыков на сессии Казгордумы.
По его словам, в Казани число лиц, зарегистрированных на специализированной платформе, достигает 32,6 тыс.
Ранее сообщалось, что в МГИМО открыли центр подготовки волонтёров Всемирного фестиваля молодёжи.