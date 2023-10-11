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Число волонтёров в Татарстане превысило 108 тысяч

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Министр по делам молодёжи Татарстана Ринат Садыков прокомментировал развитие волонтёрского движения в республике.
Число волонтёров в Татарстане превысило 108 тысяч
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  • © Maskot

Об этом сообщает «Реальное время».

«По состоянию на 30 сентября 2023 года численность граждан, вовлечённых в добровольческую деятельность, в Татарстане превышает отметку в 108 тыс. человек», — сказал Садыков на сессии Казгордумы.

По его словам, в Казани число лиц, зарегистрированных на специализированной платформе, достигает 32,6 тыс.

Ранее сообщалось, что в МГИМО открыли центр подготовки волонтёров Всемирного фестиваля молодёжи.

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