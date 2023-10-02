Узнать больше

В МГИМО открыли центр подготовки волонтёров Всемирного фестиваля молодёжи

Короткая ссылка
Центр привлечения и подготовки волонтёров Всемирного фестиваля молодёжи открыли в Московского государственного института международных отношений (МГИМО)
В МГИМО открыли центр подготовки волонтёров Всемирного фестиваля молодёжи
  • Gettyimages.ru
  • © Flashpop

Отмечается, что центр подготовит более 800 волонтёров-переводчиков для Всемирного фестиваля молодёжи.

В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора по региональному взаимодействию Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи Лариса Сулима и проректор по молодежной политике, социальной работе и международным связям, директор Центра поддержки волонтёрского движения МГИМО Станислав Суровцев.

Ранее сообщалось, что представители 176 стран подали заявки на участие во Всемирном фестивале молодёжи, который состоится с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории Сириус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить