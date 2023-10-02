В МГИМО открыли центр подготовки волонтёров Всемирного фестиваля молодёжи

Центр привлечения и подготовки волонтёров Всемирного фестиваля молодёжи открыли в Московского государственного института международных отношений (МГИМО)

Отмечается, что центр подготовит более 800 волонтёров-переводчиков для Всемирного фестиваля молодёжи.

В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора по региональному взаимодействию Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи Лариса Сулима и проректор по молодежной политике, социальной работе и международным связям, директор Центра поддержки волонтёрского движения МГИМО Станислав Суровцев.

Ранее сообщалось, что представители 176 стран подали заявки на участие во Всемирном фестивале молодёжи, который состоится с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории Сириус.