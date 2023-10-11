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В Федеральной нотариальной палате дали советы по безопасной покупке автомобиля

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Специалисты Федеральной нотариальной палаты (ФНП) дали рекомендации по безопасной покупке автомобиля. В частности, они посоветовали проверять, не находится ли машина в залоге.
В Федеральной нотариальной палате дали советы по безопасной покупке автомобиля
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает газета «Известия».

«Классическая ситуация: человек покупает машину в кредит, спустя время продаёт её и перестаёт погашать задолженность. Банк пытается вразумить должника, а потом переключается на нового владельца», — рассказали эксперты.

По их словам, сведения о залоге любого движимого имущества находятся в публичном доступе на портале ФНП. Если данные в реестре есть, то на имущество наложено обременение.

«Если имущество находилось в залоге, но залогодержатель не сообщил об этом и информация не появилась в реестре, все риски он принимает на себя. В этом случае обратить взыскание на заложенное имущество, проданное добросовестному покупателю, практически невозможно», — уточнили в ФНП.

Ранее руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков заявил, что при дистанционном оформлении доставки машины из другого региона покупатель может столкнуться с обманом со стороны недобросовестного перевозчика.

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