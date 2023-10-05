Автоэксперт Шелков рассказал о рисках при дистанционном оформлении доставки машины из другого региона
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«Человек обращается в транспортную компанию в другом регионе, ему делают хорошее предложение — обещают привезти автомобиль по цене на 30% ниже рынка. Взамен просят перевести оплату физическому лицу либо обезличенным переводом», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, бывают случаи, когда такие транспортные компании после получения средств просто исчезают или продают сданную на перевозку машину посторонним лицам.
Рекомендуется заключать официальный договор, а если фирма расположена в другом регионе, то можно использовать электронный документооборот с усиленной цифровой подписью.
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