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Автоэксперт Шелков рассказал о рисках при дистанционном оформлении доставки машины из другого региона

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Руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков заявил, что при дистанционном оформлении доставки машины из другого региона покупатель может столкнуться с обманом со стороны недобросовестного перевозчика.
Автоэксперт Шелков рассказал о рисках при дистанционном оформлении доставки машины из другого региона
  • Gettyimages.ru
  • © deepblue4you

«Человек обращается в транспортную компанию в другом регионе, ему делают хорошее предложение — обещают привезти автомобиль по цене на 30% ниже рынка. Взамен просят перевести оплату физическому лицу либо обезличенным переводом», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, бывают случаи, когда такие транспортные компании после получения средств просто исчезают или продают сданную на перевозку машину посторонним лицам.

Рекомендуется заключать официальный договор, а если фирма расположена в другом регионе, то можно использовать электронный документооборот с усиленной цифровой подписью.

Ранее руководитель пермского проката мототехники Pitbull Race Анастасия Кирик в беседе с URA.RU рассказала, на что обращать внимание при покупке мотоцикла с рук.

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