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В Москве определили инвестора для реорганизации бывшей промзоны «Выхино»

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В Москве назвали победителя аукциона по реорганизации территории бывшей промзоны «Выхино».
В Москве определили инвестора для реорганизации бывшей промзоны «Выхино»

Об этом сообщает НСН.

«Победителем стала компания из Санкт-Петербурга «Нордстрой», которая предложила наибольшую цену. В ближайшее время город заключит с ней соответствующий договор», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Со своей стороны, глава Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что инвестор сможет построить на участке около 10 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости. Проект также предусматривает здание управления внутренних дел МВД и жилые дома.

Тем временем губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о мерах по реновации города Трёхгорного, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«В присутствии губернатора глава города Данил Громенко и гендиректор Приборостроительного завода Владислав Белобров подписали программу развития Трёхгорного в рамках проекта «Наш двор, наш дом, наш город». За счёт средств областного бюджета и предприятия будут благоустроены дворы, междворовые проезды и тротуары», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Петербурге создадут ещё девять парков.

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