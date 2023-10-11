В Петербурге создадут ещё девять парков
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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на проект нового генплана города, опубликованного на сайте Смольного.
Как следует из документа, Линейный парк вдоль западного берега реки Волковки, сквер от Балканской улицы до линии Витебской железной дороги и парк «Озеро Долгое» будут относиться к паркам культуры и отдыха.
Остальные шесть парков — «Армашевский сквер» на улице Потапова, «Тучков буян» в муниципальном округе Введенский, «Фестиваль-парк» на Волхонском шоссе, «Парад садов» в Шушарах, парк на пересечении Камышовой и Яхтенной улиц и парк на улице Связи — будут тематическими.
Ранее сообщалось, что в Ульяновске завершили благоустройство четырёх парков и скверов.